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Путин поприветствовал участников смены «Служу Отечеству!» в лагере «Орленок»
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    Путин поприветствовал участников смены «Служу Отечеству!» в лагере «Орленок»

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    Путин поприветствовал участников смены «Служу Отечеству!» в лагере «Орленок»

    Краснодар, 29 апреля. Глава государства Владимир Путин поприветствовал участников церемонии открытия третьей Всероссийской специализированной смены военно-патриотических объединений «Служу Отечеству!» в детском лагере «Орленок» на Кубани.

    В знаменитый детский лагерь «Орленок» съехались ребята из России, Казахстана, Белоруссии, потому что их всех объединяет активная жизненная позиция, уважение к истории и работа в общественных организациях, волонтерских проектах. Владимир Путин отметил, что организаторы смены сделали пребывание детей на берегу Черного моря комфортным и продуктивным.

    Президент подчеркнул, что ребята под руководством старших товарищей окунутся в армейские будни, чтобы проверить свои силы в спорте, поучаствовать в различных диспутах и научиться работать в команде. Путин пожелал всем участникам смены успехов и незабываемых впечатлений.

    Автор: Ирина Селезнева
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