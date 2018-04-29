Путин поприветствовал участников смены «Служу Отечеству!» в лагере «Орленок»

Краснодар, 29 апреля. Глава государства Владимир Путин поприветствовал участников церемонии открытия третьей Всероссийской специализированной смены военно-патриотических объединений «Служу Отечеству!» в детском лагере «Орленок» на Кубани.

В знаменитый детский лагерь «Орленок» съехались ребята из России, Казахстана, Белоруссии, потому что их всех объединяет активная жизненная позиция, уважение к истории и работа в общественных организациях, волонтерских проектах. Владимир Путин отметил, что организаторы смены сделали пребывание детей на берегу Черного моря комфортным и продуктивным.

Президент подчеркнул, что ребята под руководством старших товарищей окунутся в армейские будни, чтобы проверить свои силы в спорте, поучаствовать в различных диспутах и научиться работать в команде. Путин пожелал всем участникам смены успехов и незабываемых впечатлений.