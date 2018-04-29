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Дутерте назвал лидера КНДР «своим кумиром» после межкорейского саммита
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    Дутерте назвал лидера КНДР «своим кумиром» после межкорейского саммита

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    Дутерте назвал лидера КНДР «своим кумиром» после межкорейского саммита

    Манила, 29 апреля. Филиппинский лидер Родриго Дутерте назвал северокорейского коллегу Ким Чен Ына своим кумиром после того, как тот встретился с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом пишет информационный интернет-портал Rappler.

    «Знаете что, он стал моим кумиром», — сообщил Дутерте по прибытии из Сингапура, назвав лидера Северной Кореи также «героем дня».

    Президент Филиппин положительно оценил обязательство Пхеньяна продолжить денуклеаризацию и подчеркнул, что рассчитывает однажды встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы «поздравить его». Также Дутерте не исключил, что, скорее всего, лидер КНДР может рассматривать его как друга.

    Напомним, в минувшую пятницу состоялся первый за 10 лет исторический саммит между президентами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Сеула.

    По результатам саммита была принята совместная декларация, в которой Пхеньян и Сеул заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также укреплять двусторонние отношения.

    Автор: Дана Балан
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