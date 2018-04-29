Дутерте назвал лидера КНДР «своим кумиром» после межкорейского саммита

Манила, 29 апреля. Филиппинский лидер Родриго Дутерте назвал северокорейского коллегу Ким Чен Ына своим кумиром после того, как тот встретился с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом пишет информационный интернет-портал Rappler.

«Знаете что, он стал моим кумиром», — сообщил Дутерте по прибытии из Сингапура, назвав лидера Северной Кореи также «героем дня».

Президент Филиппин положительно оценил обязательство Пхеньяна продолжить денуклеаризацию и подчеркнул, что рассчитывает однажды встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы «поздравить его». Также Дутерте не исключил, что, скорее всего, лидер КНДР может рассматривать его как друга.

Напомним, в минувшую пятницу состоялся первый за 10 лет исторический саммит между президентами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Сеула.

По результатам саммита была принята совместная декларация, в которой Пхеньян и Сеул заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также укреплять двусторонние отношения.