Меню
Новости Сирии
Сирия: Россия за сутки зафиксировала 4 нарушения в провинциях Алеппо и Латакия
Весь мир
Около половины экспонатов французского музея оказались подделкой
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: Россия за сутки зафиксировала 4 нарушения в провинциях Алеппо и Латакия

    141

    Сирия: Россия за сутки зафиксировала 4 нарушения в провинциях Алеппо и Латакия

    Дамаск, 29 апреля. Россия и Турция в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за минувшие сутки по четыре нарушения режима прекращения огня, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ. 

    Российские офицеры зафиксировали один случай стрельбы в Алеппо, три — в Латакии. Турецкая часть представительства зафиксировала по одному случаю нарушения перемирия в провинциях Идлиб, Хама, Хомс и Даръа.

    В провинции Хомс была проведена гуманитарная акция. Жителям населенного пункта Мескена передали 600 проднаборов, общий вес груза составил 2,6 тонны. Отмечается, что 120 сирийцев получили медпомощь. Число населенных пунктов, которые поддерживают процесс примирения, остается прежним — 2508. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.