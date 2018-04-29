Сирия: Россия за сутки зафиксировала 4 нарушения в провинциях Алеппо и Латакия

Дамаск, 29 апреля. Россия и Турция в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за минувшие сутки по четыре нарушения режима прекращения огня, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Российские офицеры зафиксировали один случай стрельбы в Алеппо, три — в Латакии. Турецкая часть представительства зафиксировала по одному случаю нарушения перемирия в провинциях Идлиб, Хама, Хомс и Даръа.

В провинции Хомс была проведена гуманитарная акция. Жителям населенного пункта Мескена передали 600 проднаборов, общий вес груза составил 2,6 тонны. Отмечается, что 120 сирийцев получили медпомощь. Число населенных пунктов, которые поддерживают процесс примирения, остается прежним — 2508.