Донбасс: киевские силовики 12 раз за сутки обстреляли поселки ДНР

Донецк, 29 апреля. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК) сообщили о новых обстрелах поселков народной республики со стороны киевских силовиков.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 12 раз», — уточнил представитель ДНР.

Всего, по его данным, киевские силовики выпустили по территории республики порядка 100 мин калибров 120 и 82 миллиметра. Кроме того, ВСУ использовали гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 354 единицы», — добавил представитель народной республики.

Напомним, военная операция против ДНР и ЛНР ведется киевскими властями с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

С сентября 2014 года было принято уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Они были выработаны в ходе встреч контактной группы на переговорах в Минске, однако соглашения о перемирии нарушаются. Стороны конфликта обвиняют друг друга в перестрелках.