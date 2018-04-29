Меню
Новороссия
Донбасс: киевские силовики 12 раз за сутки обстреляли поселки ДНР
Весь мир
Около половины экспонатов французского музея оказались подделкой
Следующая новость
Загрузка...

    Донбасс: киевские силовики 12 раз за сутки обстреляли поселки ДНР

    43

    Донбасс: киевские силовики 12 раз за сутки обстреляли поселки ДНР

    Донецк, 29 апреля. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК) сообщили о новых обстрелах поселков народной республики со стороны киевских силовиков.

    «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 12 раз», — уточнил представитель ДНР.

    Всего, по его данным, киевские силовики выпустили по территории республики порядка 100 мин калибров 120 и 82 миллиметра. Кроме того, ВСУ использовали гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 354 единицы», — добавил представитель народной республики.

    Напомним, военная операция против ДНР и ЛНР ведется киевскими властями с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

    С сентября 2014 года было принято уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Они были выработаны в ходе встреч контактной группы на переговорах в Минске, однако соглашения о перемирии нарушаются. Стороны конфликта обвиняют друг друга в перестрелках.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.