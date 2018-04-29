Донбасс: ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, есть жертвы

Донецк, 29 апреля. Два мирных жителя погибли, еще двое пострадали в Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

По имеющимся данным, в результате минометного обстрела со стороны киевских военных получили смертельные ранения двое мирных жителей 1951 и 1955 годов рождения.

Также отмечается, что в результате обстрелов из гранатометов, снайперского и стрелкового оружия со стороны киевских солдат ранения получили двое мирных жителей.

В СЦКК также добавили, что в результате обстрела в подконтрольном ДНР Докучаевске повреждено свыше 10 жилых домов.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против Луганской и Донецкой народных сил, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.