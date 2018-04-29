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Названа стоимость кроссовера Skoda Kodiaq российской сборки
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    Названа стоимость кроссовера Skoda Kodiaq российской сборки

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    Названа стоимость кроссовера Skoda Kodiaq российской сборки

    Прага, 29 апреля. Представители автомобильного концерна Skoda назвали цены на все модификации своего нового кроссовера Kodiaq российской сборки. Об этом сообщает пресс-служба чешской компании.

    Производство транспортных средств наладили на площадке «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Стоимость модели на российском рынке начинается от 1 339 000 рублей.

    Отмечается, что под капотом автомобиля установлен 1,4-литровый турбомотор производительностью 125 лошадиных сил, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и системой переднего привода.

    Названа стоимость кроссовера Skoda Kodiaq российской сборки

    Известно, что кроссовер может разогнаться до 100 километров в час за 10,5 секунды при максимальной скорости в 190 километров в час. В другой модификации установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 180 лошадиных сил.

    Также инженеры оборудовали новинку Skoda Kodiaq подогревом передних сидений, задними светодиодными огнями, двухзонным климат-контролем.

    Напомним, сборка Skoda Kodiaq в Нижнем Новгороде началась 18 февраля текущего года.

    Автор: Дана Балан
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