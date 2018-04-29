Тема недели: отставка Сержа Саргсяна с поста премьер-министра Армении

23 апреля, избранный премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Это произошло на фоне протестных акций, продолжавшихся около двух недель. Либеральная оппозиция, недовольная премьером, вышла на улицы армянских городов и требовала Саргсяна уйти.

Несмотря на то, что из сложившейся ситуации, по словам самого председателя правительства, имелись различные выходы, он предпочел самый мирный и покинул пост.

Премьер-министр Армении, после референдума, прошедшего в декабре 2015 года, является первым лицом государства. Ранее страна была полупрезиденсткой республикой, теперь же стала парламентской. Саргсян на момент референдума был президентом. Для него это был уже второй срок. В 2013 году за него проголосовало большинство избирателей, даже больше, чем при избрании в первый раз.

Инициатором реформы, после которой власть перешла от одного человека к многоликой политической силе, был именно Серж Саргсян. Он был убежден, что она сделает «более эффективным взаимодействие различных ветвей власти, создаст основу для более интенсивного развития экономики, повысит уровень защиты прав человека, усилит институциональную роль оппозиции». Как показала практика, оппозиция не ценит заботы о ней. Реформа, по оценкам знатоков права, стала мощным рывком вперед, по сравнению со старым строем, с точки зрения баланса властных сил. Но недовольное меньшинство и здесь нашло повод для дестабилизации политической ситуации.

После того, как реформа была одобрена народом, нужно было дождаться истечения текущего президентского срока, чтобы Национальное собрание смогло выдвинуть нового премьера. Когда подошел решающий момент, Республиканская партия Армении, консолидирующая вокруг себя консервативные силы, выбрала на эту должность проверенного лидера. Таким образом, Саргсян снова оказался у руля. По крайней мере, так показалось оппозиции. Реформатор, да и многие другие, пытались донести до несогласных, что отныне правит не один человек, правит парламентское большинство, которое избирается народом.

С момента выдвижения Саргсяна кандидатом, либеральное меньшинство начало акции протеста. Лидером протестного движения стал Никол Пашинян, депутат от партии «Елк», имеющей в Национальном собрании всего 9 голосов из 105. В 2017 году он баллотировался на пост мэра Еревана, но добиться победы не смог.

31 марта он объявил двухнедельную акцию – марш из города Гюмри в Ереван. 11 апреля представители оппозиции зажгли файеры прямо на заседании Армянского парламента. Но самые сильные волнения начались, когда 14 апреля окончательно стало понятно, что Саргсян становится кандидатом от парламентского большинства. С этих пор беспорядки в центре Еревана не прекращаясь. Для обеспечения безопасности в город были стянуты дополнительные силы, нарушителей общественного порядка задерживали десятками. Для сдерживания толпы применялись шумовые гранаты и дымовые шашки.

Главным требованием оппозиции оставался уход Саргсяна. Тот отвечал, что готов рассмотреть возможность своей отставки после решения проблемы Карабаха. Здесь стоит заметить, что над проблемой этой он работает уже тридцать лет, и сам родом из проблемного региона. Именно во время его нахождения в должности министра обороны, армии непризнанной республики удалось достигнуть больших успехов.

Конечно, Пашиняна ответ Саргсяна не устроил. Волнения не прекращались, и президент страны Армен Саркисян призвал стороны к переговорам, которые состоялись 21 апреля.

Однако успехом они не увенчались и продлились три минуты. На встрече Пашинян заявил, что пришел обсудить отставку премьера. Саргсян ответил, что говорить от имени всего народа, лидер партии, набравшей на выборах 7-8% голосов, не имеет права. Он потребовал вернуть диалог в мирное законное русло. Затем встал и покинул помещение.

Никол Пашинян, несмотря на призывы властей прекратить беспорядки, призывал к массовому неповиновению. В итоге он сам был задержан 22 апреля. Но митингующих это не остановило.

Очевидно, не желая допустить кровопролития, и оценив ситуацию в столице и стране, Серж Саргсян днем 23 апреля объявил о своем уходе с должности. За ним в отставку ушло и правительство республики.

Вполне понятно, какие варианты выхода из ситуации мог иметь в виду армянский лидер. Можно было применить боевое оружие, начать массовые аресты. Но, когда-то насмотревшийся на ужасы войны, Саргсян вряд ли хотел такого исхода. Тем более что сам не раз призывал к восстановлению мира в Сирии, где уже семь лет гибнут люди, в том числе – простые мирные граждане.

Надо сказать, что даже оппозиционно настроенные к ушедшей власти граждане высоко оценили такой шаг.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал Карен Карапетян. Хотя заявленная цель - уход Саргсяна - была достигнута, на этом сторонники Пашиняна не успокоились. Их возмутило, что временно занявший должность Карапетян принадлежит той же политической партии. Лидер бунтующих заявил, что если народ захочет, он, так и быть, готов возглавить страну. А Карапетяну, да и всей Республиканской партии придется уйти.

Пока трудно судить, чем разрешится эта ситуация. Остается надеяться только на то, что оппозиция сядет за стол переговоров. Хотя, до сей поры у нее, помимо лозунга «Долой Саргсяна!», никогда не было внятной программы. Мирные граждане, да и все, наблюдающие за происходящим в Армении, надеются на разум лидера протестующих. Спровоцировать «Майдан» - несложно. А вот справиться с последствиями, как показывает опыт другого близкого соседа России – очень сложно. И не всегда под силу тем, кто пришел к власти по воле толпы, управлять страной, и представлять ее на международной арене. Ведь там царят совсем другие правила, да и игроки гораздо серьезнее.