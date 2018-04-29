Семь человек погибли в результате пожара на фабрике на Тайване

Пекин, 29 апреля. Семь человек погибли, еще семь получили ранения в результате сильного пожара на одной из фабрик на Тайване. Об этом в воскресенье передает Центральное информационное агентство Тайваня.

По данным агентства, чрезвычайное происшествие случилось в ночь на воскресенье в городе Тайюань.

Отмечается, что по состоянию на 07.31 (02.31 по московскому времени) была подтверждена гибель семи человек, в том числе пятерых сотрудников пожарной службы и двух рабочих мигрантов.

Также семь спасателей пострадали в результате пожара.

В настоящее время о причинах возгорания не уточняется. На месте работают экстренные службы.