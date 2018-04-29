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Британские медики пришили семилетней девочке ногу, перевернутую на 180 градусов
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    Британские медики пришили семилетней девочке ногу, перевернутую на 180 градусов

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    Британские медики пришили семилетней девочке ногу, перевернутую на 180 градусов

    Лондон, 29 апреля. Медики пришили к бедру семилетней девочки ампутированную ногу с лодыжкой и стопой, перевернутыми на 180 градусов. Об этом сообщает интернет-ресурс N+1 со ссылкой на заявление представителей Королевской национальной ортопедической больницы.

    По данным портала, сотрудники медицинского учреждения провели уникальную операцию семилетней девочке, страдающей остеосаркомой бедренной кости.

    Отмечается, что ротационная пластика была назначена ребенку после трех пятинедельных курсов химиотерапии, которые, к сожалению, не помогли ребенку.

    Как отмечает портал, во время операции докторам пришлось ампутировать пораженную ногу девочки, а затем удалить новообразование на кости.

    По окончании сложной процедуры врачи присоединили к участку бедра часть ноги со стопой, лодыжкой и частью голени, перевернутой на 180 градусов.

    Сообщается, что голеностопный сустав будет выполнять роль колена.

    Автор: Дана Балан
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