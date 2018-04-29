Ким Чен Ын заявил о готовности в любое время вести диалог с Японией





Пхеньян, 29 апреля. Северная Корея готова в любое время приступить к диалогу с Японией, заявил глава

глава КНДР Ким Чен Ын.

В свою очередь о своей готовности вести диалог с Пхеньяном сообщили и власти Южной Кореи, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, распространенный агентством «Киодо» по итогам телефонного разговора южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина и премьера Японии Синдзо Абэ.

«Президент Мун Чжэ Ин сказал премьеру Абэ о том, что председатель Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова вести диалог с Японией в любое время», — следует из текста документа.

В пресс-релизе также уточняется, что Мун Чжэ Ин готов оказать содействие при переговорах Пхеньяна и Токио.