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Стало известно, когда КНДР закроет испытательный ядерный полигон «Пхунгери»
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    Стало известно, когда КНДР закроет испытательный ядерный полигон «Пхунгери»

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    Стало известно, когда КНДР закроет испытательный ядерный полигон «Пхунгери»

    Пхеньян, 29 апреля. КНДР окончательно закроет ядерный полигон «Пхунгери», который расположен в гористой местности у потухшего вулкана Пэктусан, в мае. Об этом заявил пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Йн Чан.

    Отмечается, что процесс закрытия ядерного полигона будет официальным и публичным. Главы Северной и Южной Кореи, по словам Чана, достигли договоренности об этом в ходе саммита в прошедшую пятницу, 27 апреля.

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал пригласить в страну представителей СМИ и специалистов в области безопасности, которые будут наблюдать за операцией.

    Также отмечается, что пресс-секретарь президента Южной Кореи опроверг сообщения оппозиционных сил относительно того, что Пхеньян согласился демонтировать объекты на своем ядерном полигоне, потому что их будущая эксплуатация не представляется возможной.

    Автор: Дана Балан
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