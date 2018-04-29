Стало известно, когда КНДР закроет испытательный ядерный полигон «Пхунгери»

Пхеньян, 29 апреля. КНДР окончательно закроет ядерный полигон «Пхунгери», который расположен в гористой местности у потухшего вулкана Пэктусан, в мае. Об этом заявил пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Йн Чан.

Отмечается, что процесс закрытия ядерного полигона будет официальным и публичным. Главы Северной и Южной Кореи, по словам Чана, достигли договоренности об этом в ходе саммита в прошедшую пятницу, 27 апреля.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал пригласить в страну представителей СМИ и специалистов в области безопасности, которые будут наблюдать за операцией.

Также отмечается, что пресс-секретарь президента Южной Кореи опроверг сообщения оппозиционных сил относительно того, что Пхеньян согласился демонтировать объекты на своем ядерном полигоне, потому что их будущая эксплуатация не представляется возможной.