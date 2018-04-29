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Американский сенатор предупредил об отставании США от РФ в киберпространстве
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    Американский сенатор предупредил об отставании США от РФ в киберпространстве

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    Американский сенатор предупредил об отставании США от РФ в киберпространстве

    Вашингтон, 29 апреля. Соединенные Штаты пасуют перед Россией в освоении киберпространства. Об этом заявил старший демократ специального комитета Сената по разведке Марк Уорнер.

    Он подчеркнул, что, невзирая на существенную разницу в оборонных бюджетах, Москва «выглядит более фундаментально и солидно в сфере дезинформации и в киберпространстве».

    Уорнер напомнил, что американские власти «до сих пор пытаются вникнуть в суть технологий 2016 года». При этом он отметил, что Америка не готова противодействовать технологиям 2020 года, когда в государстве на 2018 год намечены промежуточные выборы.

    Американский сенатор считает, что ситуация со скандалами относительно передачи персональных данных десятков миллионов пользователей социальных сетей повторится.

    «Шанс нового подобного случая существенно возрастает», — указал он.

    Напомним, ранее дипломатическое ведомство России заявило, что Москва готова обсуждать соглашение о взаимном невмешательстве, при этом в одностороннем порядке никаких гарантий США по кибербезопасности давать не собираются.

    Автор: Дана Балан
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