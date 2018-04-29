Видео победного нокаута Емельяненко в поединке против Мира появилось в Сети
Чикаго, 29 апреля. Видеоролик победного нокаута российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко в поединке против американского спортсмена Фрэнка Мира в рамках Bellator 198 опубликовали в Сети.
The LIVE @McDuckMMA reaction to the EPIC finish of Fedor x Mir !!! ????????????#Bellator198 #BellatorWGP #MMA pic.twitter.com/jjtNBNbLX4— McDuckMMA (@McDuckMMA) April 29, 2018
Россиянин одержал победу в поединке в первом раунде. Бой продлился в общей сложности 49 секунд, за это время Емельяненко успел отправить соперника в нокаут.
Таким образом, Последний император завоевал путевку в полуфинал турнира, где сразится за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.
Ожидается, что в полуфинальной битве он встретится с американцем Чейлом Сонненом.