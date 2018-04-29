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Видео победного нокаута Емельяненко в поединке против Мира появилось в Сети
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    Видео победного нокаута Емельяненко в поединке против Мира появилось в Сети

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    Видео победного нокаута Емельяненко в поединке против Мира появилось в Сети

    Чикаго, 29 апреля. Видеоролик победного нокаута российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко в поединке против американского спортсмена Фрэнка Мира в рамках Bellator 198 опубликовали в Сети.

    Россиянин одержал победу в поединке в первом раунде. Бой продлился в общей сложности 49 секунд, за это время Емельяненко успел отправить соперника в нокаут.

    Таким образом, Последний император завоевал путевку в полуфинал турнира, где сразится за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

    Ожидается, что в полуфинальной битве он встретится с американцем Чейлом Сонненом.

    Автор: Дана Балан
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