29 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Главы МИД России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии Министры иностранных дел России, Турции и Ирана сделали совместное заявление в связи с событиями в Сирии и призвали ОЗХО провести расследование сообщений о применении химоружия в стране. Поскольку Организация является основным международным компетентным органом, устанавливающим факты применения химического оружия, то эксперты должны дать четкий ответ – были химические атаки или это домыслы некоторых западных стран. Кроме того, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф приняли решение провести очередную Международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане в мае 2018 года.

Сирийские войска взяли под контроль населенные пункты на юге Дамаска Сирийские правительственные войска добились подавляющего преимущества над террористами на юге Дамаска. Отмечается, что под контроль перешло несколько населенных пунктов. Таким образом, правительственные войска существенно сократили территорию, подконтрольную боевикам. Боевики, базирующиеся в южной сельской местности провинции Хама, понесли серьезные потери после атаки артиллерии Сирийской армии и ВКС России.

Власти Венеции решили ограничить поток туристов Власти Венеции решили ограничить поток туристов. Мэрия решила установить турникеты, чтобы в случае превышения установленного числа туристов попасть на определенные территории города могли только местные жители. Например, центральную площадь Сан-Марко смогут посещать не более 65 тысяч человек в день. Свой шаг местные власти объяснили тем, что скопление людей в городе угрожает историческим памятникам.