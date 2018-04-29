Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
29 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Главы МИД России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии
Происшествия
Семь человек погибли в результате пожара на фабрике на Тайване
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    29 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Главы МИД России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии

    Министры иностранных дел России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии. Сирийские войска взяли под контроль населенные пункты на юге Дамаска. Власти Венеции решили ограничить поток туристов. Сборная России проиграла пятый матч подряд в рамках Еврохоккейтура.
    8:30 29 Апреля 2018
    582

     

    Министры иностранных дел России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии

    29 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Главы МИД России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии

    Министры иностранных дел России, Турции и Ирана сделали совместное заявление в связи с событиями в Сирии и призвали ОЗХО провести расследование сообщений о применении химоружия в стране. Поскольку Организация является основным международным компетентным органом, устанавливающим факты применения химического оружия, то эксперты должны дать четкий ответ – были химические атаки или это домыслы некоторых западных стран. Кроме того, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф приняли решение провести очередную Международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане в мае 2018 года.

    Сирийские войска взяли под контроль населенные пункты на юге Дамаска

    29 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Главы МИД России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии

    Сирийские правительственные войска добились подавляющего преимущества над террористами на юге Дамаска. Отмечается, что под контроль перешло несколько населенных пунктов. Таким образом, правительственные войска существенно сократили территорию, подконтрольную боевикам. Боевики, базирующиеся в южной сельской местности провинции Хама, понесли серьезные потери после атаки артиллерии Сирийской армии и ВКС России.

    Власти Венеции решили ограничить поток туристов

    29 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Главы МИД России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии

    Власти Венеции решили ограничить поток туристов. Мэрия решила установить турникеты, чтобы в случае превышения установленного числа туристов попасть на определенные территории города могли только местные жители. Например, центральную площадь Сан-Марко смогут посещать не более 65 тысяч человек в день. Свой шаг местные власти объяснили тем, что скопление людей в городе угрожает историческим памятникам.

    Сборная России проиграла пятый матч подряд в рамках Еврохоккейтура

    29 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Главы МИД России, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии

    Сборная России проиграла команде Швеции во втором матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр. Встреча завершилась со счётом 3:1. Победу Швеции принесли шайбы Джона Нормана, Лоуренса Пилута и Якоба Нильсона. Сборная России ответила точным броском Алексея Бывальцева. Для российской команды это поражение стало вторым на Шведских играх и пятым подряд в рамках Еврохоккейтура. Следующим соперником россиян станет команда Чехии. Матч состоится сегодня.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Дуров рассказал о сбое в работе Telegram у европейских пользователей

    Дуров рассказал о сбое в работе Telegram у европейских пользователей

    3:29   29 Апреля 2018
    801
    Сирия: в свои дома в Восточной Гуте вернулись более 63,2 тыс. беженцев

    Сирия: в свои дома в Восточной Гуте вернулись более 63,2 тыс. беженцев

    22:31   28 Апреля 2018
    501
    ФАН публикует видео с места аварийной посадки Ил-38

    ФАН публикует видео с места аварийной посадки Ил-38

    21:30   28 Апреля 2018
    14253
    «Россия не останется в долгу»: МИД РФ ответил Литве на расширение «списка Магнитского»

    «Россия не останется в долгу»: МИД РФ ответил Литве на расширение «списка Магнитского»

    18:13   28 Апреля 2018
    8655