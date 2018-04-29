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ФСБ будет пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море
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    ФСБ будет пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море

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    ФСБ будет пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море

    Симферополь, 29 апреля. Незаконная деятельность украинских рыбаков в Азовском море, в результате которой гибнут дельфины, будет пресечена. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

    По данным ведомства, в акватории и на побережье Черного и Азовского морей с начала текущего года специалисты зарегистрировали свыше 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей браконьеров. Все происшествия указывают на браконьерский промысел в районах, где запрещен лов, или же в районах, где проходят миграционные пути дельфинов.

    «Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков соседнего государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны пограничной службы», — подчеркнули в ведомстве.

    Отмечается, что тщательное внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами России и Украины.

    Напомним, накануне киевское руководство поддержало идею министерства инфраструктуры полностью запретить российским судам входить в свои внутренние воды.

    Автор: Дана Балан
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