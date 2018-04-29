КНДР намерена перейти на сеульское время

Пхеньян, 29 апреля. Северокорейские власти собираются перевести часы на 30 минут вперед для перехода на единый стандарт с Южной Кореей. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на представителя южнокорейской администрации.

По данным агентства, такое решение было принято во время исторической встречи северокорейского главы Ким Чен Ына с его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

Напомним, в минувшую пятницу, 27 апреля, стало известно, что лидеры двух стран встретились в приграничном пункте Пханмунджом и договорились предпринять все необходимые усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.