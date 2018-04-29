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Астроном-любитель снял загадочные объекты, пролетевшие мимо Луны
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    Астроном-любитель снял загадочные объекты, пролетевшие мимо Луны

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    Астроном-любитель снял загадочные объекты, пролетевшие мимо Луны

    Москва, 29 апреля. Астроном-любитель снял три необычных объекта, на большой скорости пролетевших мимо Луны. Запись размещена на канале Don't Stop Motion в сервисе YouTube.

    Астроном снимал освещенную часть луны. На первой минуте записи он подробно показывает лунную поверхность, но на отметки 01:18 на фоне спутника быстро пролетают три круглых объекта. Автор видео предположил, что снял взмывающие в небо гелиевые шары. Но некоторые пользователи предположили, что странными объектами на записи могли быть метеориты.

    Напомним, человек долгое время не посещал естественный спутник Земли. Но недавно в России решили создать собственную лунную программу. Ранее сообщалось, что российские ученые уже начали разрабатывать специальный рацион для космонавтов, которые полетят к Луне.

    Автор: Виктор Мальцев
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