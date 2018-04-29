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Ученые установили генетические факторы развития депрессии
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    Ученые установили генетические факторы развития депрессии

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    Ученые установили генетические факторы развития депрессии

    Лондон, 29 апреля. Международный коллектив научных сотрудников выявил 44 вариации генов, которые влияют на развитие депрессии. Об этом передает агентство Reuters.

    Как отмечает агентство, каждый человек обладает как минимум несколькими из них.

    Специалисты сравнили данные о более чем 135 случаях депрессивных расстройств с показателями свыше 300 здоровых пациентов, подчеркнув, что с этим заболеванием сталкивается порядка 14 процентов мирового населения, что примерно равняется 216 миллионам человек.

    Также эксперты указали на то, что лишь 50 процентов из них справляется с заболеванием после лечения, пишет «URA.RU».

    Эксперты собираются продолжать исследования в этой области, чтобы определить, почему антидепрессанты не могут помочь некоторым пациентам, а напротив обостряют их состояние.

    По словам профессора из Королевского колледжа Лондона Кэтрин Льюис, исследование показало генетическую «основу» психического расстройства.

    Автор: Дана Балан
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