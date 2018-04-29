В США скончался основатель фестиваля Burning Man

Сан-Франциско, 29 апреля. В США в возрасте 70 лет скончался основатель фестиваля музыки и искусства Burning Man («Горящий человек») Ларри Харви.

«Наш основатель, друг и инициатор Ларри Харви, скончался. Ларри пережил обширный инсульт у себя дома утром 4 апреля», — сообщает гендиректор фестиваля Мэриэна Гуделла.

Гуделла подчеркнула, что Харви «умер мирно» в Сан-Франциско в окружении членов семьи. По словам генерального директора фестиваля, основатель «Горящего человека» любил создавать сцены, заставлявшие людей по новому смотреть на мир.

Фестиваль «Горящий человек» проходит каждый год в течение недели. Мероприятие стартует в последний понедельник августа и заканчивается сожжением огромной фигуры человека в первый понедельник сентября.