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В США скончался основатель фестиваля Burning Man
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    В США скончался основатель фестиваля Burning Man

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    В США скончался основатель фестиваля Burning Man

    Сан-Франциско, 29 апреля. В США в возрасте 70 лет скончался основатель фестиваля музыки и искусства Burning Man («Горящий человек») Ларри Харви.

    «Наш основатель, друг и инициатор Ларри Харви, скончался. Ларри пережил обширный инсульт у себя дома утром 4 апреля», — сообщает гендиректор фестиваля Мэриэна Гуделла.

    Гуделла подчеркнула, что Харви «умер мирно» в Сан-Франциско в окружении членов семьи. По словам генерального директора фестиваля, основатель «Горящего человека» любил создавать сцены, заставлявшие людей по новому смотреть на мир.

    Фестиваль «Горящий человек» проходит каждый год в течение недели. Мероприятие стартует в последний понедельник августа и заканчивается сожжением огромной фигуры человека в первый понедельник сентября.

    Автор: Виталий Малясев
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