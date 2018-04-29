Австралия выделит 500 млн долларов на защиту Большого барьерного рифа

Канберра, 29 апреля. Власти Австралии планируют выделить полмиллиарда долларов на защиту Большого барьерного рифа от последствий изменения климатических условий и загрязнения. Об этом пишет газета Sydney Morning Herald.

Согласно данным издания, денежная сумма инвестирования в защиту рифа, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, будет прописана в бюджете страны в будущем месяце. Также издание отмечает, что о выделении 500 млн долларов долларов будет официально объявлено в воскресенье.

Глава австралийского правительства Малкольм Тернбулл выделит средства, в том числе и на изменение способов ведения сельского хозяйства, чтобы улучшить качество воды, на исследования по восстановлению рифа и на борьбу с морскими звездами Терновый венец, из-за которых исчезают кораллы.

Газета уточняет, что Тернбулл назвал риф национальным достоянием, который приносит порядка 6,4 миллиарда долларов ежегодно и 64 тысячи рабочих мест.

Большой барьерный риф в течение последних 30 лет потерял практически 50% кораллов в результате их обесцвечивания и загрязнения.