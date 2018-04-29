Средняя ставка по ипотеке в России обновила минимум

Москва, 29 апреля. Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) достигла в марте очередного минимума. Об этом сообщил Центробанк.

«В марте 2018 года динамика средневзвешенной процентной ставки по ИЖК в рублях сохранила тренд на снижение, обновив очередной исторический минимум», — говорится в распространенном регулятором сообщении.

По данным ЦБ, в марте средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях составляла 9,64%. Месяцем ранее был зафиксирован предыдущий минимум. Тогда средневзвешенная ставка составила 9,75%.

Также в текущем году растет количество выданных ипотечных жилищных кредитов. В марте было представлено 118,7 тыс. кредитов на 234,7 миллиарда рублей. В феврале было выдано 102,6 тысячи ИЖК на 198,9 миллиарда рублей.

На 2,1% в марте выросла сумма совокупной задолженности по ИЖК. На 1 апреля она составила 5,4 трлн рублей. За год задолженность увеличилась на 19,2%, годом ранее рост составил 11%. Доля задолженности по валютной ипотеке в общем объеме долгов по ипотечным жилищным кредитам снизилась до 0,7%.

На 1 апреля 2018 года доля просроченной задолженности по ИЖК составила 1,3%, как и месяцем ранее.