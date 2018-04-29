Меню
Политика
И боевой гопак не спасет: россияне отреагировали на заявление о том, что дивизия СС «Галичина» была лучше Красной армии
Общество
Астроном-любитель снял загадочные объекты, пролетевшие мимо Луны
Следующая новость
Загрузка...

    И боевой гопак не спасет: россияне отреагировали на заявление о том, что дивизия СС «Галичина» была лучше Красной армии

    3357

    И боевой гопак не спасет: россияне отреагировали на заявление о том, что дивизия СС «Галичина» была лучше Красной армии

    Львов, 29 апреля. Дивизия СС «Галичина», которая воевала в годы войны на стороне фашистской Германии, была лучше Красной армии. Таким мнением поделился глава украинского Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович.

    По его словам, призванных в дивизию «Галичина» обучали 12 месяцев, прежде чем бросить на поле боя, а «новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу».

    «Но это не из любви немцев к украинцам — они всего лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых было меньше, чем у россиян», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

    Параллельно, комментируя шествие во Львове в честь годовщины создания «Галичины», руководитель ИНП указал на то, что такое событие не должно праздноваться на Украине.

    «В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково — как пушечное мясо», — полагает он.

    Россияне с иронией отреагировали на голословное заявление Вятровича. «И боевой гопак не спасет», — шутит пользователь под ником kimmy.

    Еще один участник дискуссии также с иронией прокомментировал новость: «Шаровары треснут».

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.