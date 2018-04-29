И боевой гопак не спасет: россияне отреагировали на заявление о том, что дивизия СС «Галичина» была лучше Красной армии

Львов, 29 апреля. Дивизия СС «Галичина», которая воевала в годы войны на стороне фашистской Германии, была лучше Красной армии. Таким мнением поделился глава украинского Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович.

По его словам, призванных в дивизию «Галичина» обучали 12 месяцев, прежде чем бросить на поле боя, а «новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу».

«Но это не из любви немцев к украинцам — они всего лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых было меньше, чем у россиян», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Параллельно, комментируя шествие во Львове в честь годовщины создания «Галичины», руководитель ИНП указал на то, что такое событие не должно праздноваться на Украине.

«В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково — как пушечное мясо», — полагает он.

Россияне с иронией отреагировали на голословное заявление Вятровича. «И боевой гопак не спасет», — шутит пользователь под ником kimmy.

Еще один участник дискуссии также с иронией прокомментировал новость: «Шаровары треснут».