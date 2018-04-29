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Украинские силовики обстреляли ЛНР семь раз за сутки
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    Украинские силовики обстреляли ЛНР семь раз за сутки

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    Украинские силовики обстреляли ЛНР семь раз за сутки

    Луганск, 29 апреля. За минувшие сутки украинские силовики обстреляли территорию Луганской народной республики семь раз. Об этом со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР сообщает РИА Новости.

    По данным издания, при обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 миллиметров, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Всего украинские силовики выпустили около 80 снарядов.

    Обстрелам подверглись позиции защитников ЛНР у населенных пунктов Веселогоровка, Желобок, Донецкий, Нижнее Лозовое и Калиново. По предварительным данным, в результате обстрелов гражданское население не пострадало.

    Напомним, с 30 марта в Донбассе действует «пасхальное» перемирие, но в Луганской и Донецкой народных республиках продолжают фиксировать обстрелы со стороны украинских силовиков.

    Автор: Виталий Малясев
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