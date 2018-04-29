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Емельяненко нокаутировал американца Мира на 49-й секунде на турнире Bellator
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    Емельяненко нокаутировал американца Мира на 49-й секунде на турнире Bellator

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    Емельяненко нокаутировал американца Мира на 49-й секунде на турнире Bellator

    Чикаго, 29 апреля. Российский боец, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко победил представителя Соединенных Штатов Фрэнка Мира в первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе. 

    Поединок, который прошел в субботу в Чикаго, завершился победой 41-летнего Емельяненко нокаутом в первом раунде. Для достижения цели россиянину понадобилось менее минуты.

    Отметим, что для Емельяненко эта победа стала 37-й в карьере при пяти поражениях. После возобновления профессиональной карьеры в 2015 году российский спортсмен одержал три победы в четырех боях.

    Как сообщала «Газета.Ru», Емельяненко в полуфинале турнира за титул Bellator встретится с ровесником — американцем Чейлом Сонненом.

    Автор: Дана Балан
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