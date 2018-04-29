Емельяненко нокаутировал американца Мира на 49-й секунде на турнире Bellator

Чикаго, 29 апреля. Российский боец, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко победил представителя Соединенных Штатов Фрэнка Мира в первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе.

Поединок, который прошел в субботу в Чикаго, завершился победой 41-летнего Емельяненко нокаутом в первом раунде. Для достижения цели россиянину понадобилось менее минуты.

Отметим, что для Емельяненко эта победа стала 37-й в карьере при пяти поражениях. После возобновления профессиональной карьеры в 2015 году российский спортсмен одержал три победы в четырех боях.

Как сообщала «Газета.Ru», Емельяненко в полуфинале турнира за титул Bellator встретится с ровесником — американцем Чейлом Сонненом.