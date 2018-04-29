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Ким Чен Ын рассказал Мун Чжэ Ину, при каких условиях КНДР откажется от ядерного оружия
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    Ким Чен Ын рассказал Мун Чжэ Ину, при каких условиях КНДР откажется от ядерного оружия

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    Ким Чен Ын рассказал Мун Чжэ Ину, при каких условиях КНДР откажется от ядерного оружия

    Пхеньян, 29 апреля. Во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, то в случае завершения войны с США в ядерном оружии не будет смысла. Об этом сообщил представитель администрации южнокорейского президента Юн Ен Чхан.

    «Если наши встречи с США будут частыми, и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем бы иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?», — процитировал Ким Чен Ына чиновник.

    По словам Юн Ен Чхана, северокорейский лидер пообещал закрыть ядерный полигон Пхунгери в мае. Чтобы обеспечить прозрачность, Ким Чен Ын собирается пригласить в КНДР экспертов и журналистов. Также северокорейский лидер призвал не допускать кровопролития в Корее и пообещал не использовать силу.

    Напомним, раннее Газета.ru сообщила о прошедшем 27 апреля первом за 10 лет саммите с участием лидеров Южной Кореи и КНДР. По итогам встречи была принята декларация, в которой обе стороны заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

    Автор: Виктор Мальцев
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