Солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке в Черногории

Москва, 29 апреля. Участница группы Serebro Ольга Серебрякина на страничке в Instagram описала ситуацию на борту совершившего аварийную посадку в Черногории самолета.

Самолет летел из России в Черногорию. Но, по словам певицы, сразу после взлета у авиалайнера не закрылись закрылки. Перед посадкой самолет кружил в воздухе больше часа.

«Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные», — написала Серебрякина .

Певица отметила, что члены экипажа спрашивали, есть ли на борту самолета врачи, готовили пассажиров к аварийной посадке и «показывали позы».

«На борту был ад — все рыдали, орали», — отметила Серебрякина .

По словам певицы, в аэропорту самолет встречали пожарные расчеты и кареты скорой помощи.