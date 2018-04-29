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Иностранные журналисты рассказали об «устрашающих» российских подлодках
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    Иностранные журналисты рассказали об «устрашающих» российских подлодках

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    Иностранные журналисты рассказали об «устрашающих» российских подлодках

    Вашингтон, 29 апреля. Издание Popular Mechanics опубликовало исследование, в котором постаралось представить «всю мощь российского подводного флота».

    Эксперты журнала отметили, что в подводный флот России входит 72 субмарины, в том числе способные нести крылатые ракеты подлодки и подводные суда для специальных операций. Среди последних авторы исследования выделили подводные лодки проектов 667БДР «Кальмар» и 667БДРМ «Дельфин». Эти подлодки используются в качестве «плавучих баз» для минисубмарин.

    Среди наиболее «устрашающих» эксперты отметили дизель-электрическую подлодку 6-90 «Саров», которая, по данным авторов исследования, используется в качестве испытательной платформы для уникальной ядерной торпеды «Статус-6». Торпеда способна поражать прибрежные цели 100-мегатонной термоядерной боеголовкой и вызывать гигантские цунами.

    Автор: Виталий Малясев
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