Иностранные журналисты рассказали об «устрашающих» российских подлодках

Вашингтон, 29 апреля. Издание Popular Mechanics опубликовало исследование, в котором постаралось представить «всю мощь российского подводного флота».

Эксперты журнала отметили, что в подводный флот России входит 72 субмарины, в том числе способные нести крылатые ракеты подлодки и подводные суда для специальных операций. Среди последних авторы исследования выделили подводные лодки проектов 667БДР «Кальмар» и 667БДРМ «Дельфин». Эти подлодки используются в качестве «плавучих баз» для минисубмарин.

Среди наиболее «устрашающих» эксперты отметили дизель-электрическую подлодку 6-90 «Саров», которая, по данным авторов исследования, используется в качестве испытательной платформы для уникальной ядерной торпеды «Статус-6». Торпеда способна поражать прибрежные цели 100-мегатонной термоядерной боеголовкой и вызывать гигантские цунами.