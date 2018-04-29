Вашингтон, 29 апреля. США находятся в шаге от экономической катастрофы и могут в ближайшее время оказаться в состоянии технического дефолта. Об этом пишет National Interest.

Аналитики издания ссылаются на опубликованные Бюджетным управлением Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO) данные, которые указывают на опережающее рост экономики увеличение федеральных расходов. К 2026 они могут составить 6,4 трлн долларов или 23,1% от ВВП страны.

По мнению аналитиков, такие расходы приведут к дефициту бюджета и увеличению долга США до 26,3 трлн долларов, а также поставят страну на край экономической бездны.

Эксперты отмечают, что для уменьшения дефицита бюджета необходимо сократить государственные расходы и увеличить налоги . Но, по политическим причинам, сделать это будет невозможно. Тогда руководству страну останется только идти на конфронтацию с кредиторами и добиваться реструктуризации госдолга.