Эксперт ответил предрекшей распад России норвежской писательнице

Москва, 29 апреля. Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма считает, что предсказавшая распад России норвежская писательница Эрика Фатланд использовала однобокий и политизированный подход. Об этом сообщает RNS.

Сурма отметил, что писательница побывала в граничащих с Россией странах и встретилась с оппозиционно настроенными политиками, но не удосужилась рассмотреть альтернативные точки зрения.

«Для объективности надо было поговорить с группами, которые по-другому воспринимают Россию. Конечно, это неправильный взгляд, однобокий, и скорее политизированный», — заявил профессор.

Эксперт подчеркнул, что для полноты картины Фатланд следовало посетить и саму Россию.

Напомним, норвежская писательница совершила большое путешествие по граничащим с Россией странам. За 259 дней она объехала 14 государств, которые, по мнению Фатланд, подвергались влиянию Российской империи или СССР.

По итогам поездки писательница издала книгу «Граница». По мнению Фатланд, «Россия будет расширяться, пока не рухнет», сообщает Газета.ru.