Меню
Россия
Эксперт ответил предрекшей распад России норвежской писательнице
Технологии
Иностранные журналисты рассказали об «устрашающих» российских подлодках
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперт ответил предрекшей распад России норвежской писательнице

    85

    Эксперт ответил предрекшей распад России норвежской писательнице

    Москва, 29 апреля. Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма считает, что предсказавшая распад России норвежская писательница Эрика Фатланд использовала однобокий и политизированный подход. Об этом сообщает RNS.

    Сурма отметил, что писательница побывала в граничащих с Россией странах и встретилась с оппозиционно настроенными политиками, но не удосужилась рассмотреть альтернативные точки зрения.

    «Для объективности надо было поговорить с группами, которые по-другому воспринимают Россию. Конечно, это неправильный взгляд, однобокий, и скорее политизированный», — заявил профессор.

    Эксперт подчеркнул, что для полноты картины Фатланд следовало посетить и саму Россию.

    Напомним, норвежская писательница совершила большое путешествие по граничащим с Россией странам. За 259 дней она объехала 14 государств, которые, по мнению Фатланд, подвергались влиянию Российской империи или СССР.

    По итогам поездки писательница издала книгу «Граница». По мнению Фатланд, «Россия будет расширяться, пока не рухнет», сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.