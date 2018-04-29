Трамп заявил, что США не играют в игры с Северной Кореей

Москва, 29 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Северной Корее происходит «много хороших вещей» и заверил, что Соединенный Штаты не «играет в игры» с КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на митинге в штате Мичиган Трамп заявил, что в КНДР «происходит много хороших вещей». Глава Белого дома напомнил, что три-четыре месяца назад его критиковали за действия, которые могли привести к ядерной войне на Корейском полуострове.

«Нет, с помощью силы мы избежим ее», — заключил Трамп.

По словам президента США, его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится через три-четыре недели.

Ранее СМИ рассказали, где может состояться встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Как сообщает Газета.ru, северокорейский лидер и президент США могут встретиться в России во Владивостоке или Хабаровске.