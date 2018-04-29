Москва, 29 апреля. Окончательный сценарий намеченной на 7 мая инаугурации президента России Владимира Путина пока не утвержден. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По данным издания, программа инаугурации будет утверждена в ближайшее время.

«Программа пока так и не утверждена. Но, как ожидается, окончательный сценарий согласуют в ближайшее время», – цитирует знакомый с ходом подготовки источник агентство.

Издание отмечает, что подготовка к мероприятию идет «полным ходом» и уже выбран диктор, которому поручат вести церемонию.

Ранее Газета.ru сообщила, что Госдума может рассмотреть кандидатуру премьер-министра России на следующий день после церемонии инаугурации президента, 8 мая.