Вандалы осквернили памятник жертвам холокоста на Украине

Киев, 29 апреля. Вандалы осквернили памятник жертвам холокоста в селе Петрыкив под украинским Тернополем. Об этом сообщают украинские СМИ.

Акт вандализма совершили два мужчины. Один из злоумышленников нанес надпись на тротуар перед монументом. Другой вандал бросил в памятник коктейль Молотова. После этого оба злоумышленника скрылись.

Нападение попало на камеры видеонаблюдения, но о задержании вандалов не сообщается.

Напомним, ранее стало известно, что вандалы исписали антисемитскими лозунгами и нацистскими приветствиями монумент Скорбящей Матери и памятник жертвам нацизма в Полтаве. Вандалы также оскверняли этот монумент в 2011, 2014, 2015 и 2016 годах.