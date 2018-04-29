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Вандалы осквернили памятник жертвам холокоста на Украине
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    Вандалы осквернили памятник жертвам холокоста на Украине

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    Вандалы осквернили памятник жертвам холокоста на Украине

    Киев, 29 апреля. Вандалы осквернили памятник жертвам холокоста в селе Петрыкив под украинским Тернополем. Об этом сообщают украинские СМИ.

    Акт вандализма совершили два мужчины. Один из злоумышленников нанес надпись на тротуар перед монументом. Другой вандал бросил в памятник коктейль Молотова. После этого оба злоумышленника скрылись.

    Нападение попало на камеры видеонаблюдения, но о задержании вандалов не сообщается.

    Напомним, ранее стало известно, что вандалы исписали антисемитскими лозунгами и нацистскими приветствиями монумент Скорбящей Матери и памятник жертвам нацизма в Полтаве. Вандалы также оскверняли этот монумент в 2011, 2014, 2015 и 2016 годах.

    Автор: Виталий Малясев
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