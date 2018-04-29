Яценюк может выставить кандидатуру на президентских выборах на Украине

Киев, 29 апреля. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк может иметь президентские амбиции. Об этом сообщает портал Госновости.

По данным издания, партия Яценюка «Народный фронт» определится с кандидатом на пост президента Украины на съезде в текущем году. Экс-премьер отметил, что партия может сплотиться вокруг единого кандидата, но не назвал его имя.

По мнению обозревателя портала, Яценюк намекал на собственные президентские амбиции. В качестве подтверждения издание приводит ряд сообщений экс-премьера в микроблоге Twitter, которыми политик вступил в заочную полемику с действующим президентом Украины Петром Порошенко и высказался о роли главы государства в жизни страны.