Дуров рассказал о сбое в работе Telegram у европейских пользователей

Москва, 29 апреля. Основатель Telegram Павел Дуров предупредил о сбое в работе мессенджера у пользователей в Европе. Об этом он написал в Twitter.

«Серьезный перегрев одного из серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — написал Дуров.

Также основатель Telegram добавил, что проблема решается и принес извинения пользователям.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram на территории России 16 апреля по решению Таганского суда Москвы. Накануне регулятор сообщил о совершенствовании методов блокировки.