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Дуров рассказал о сбое в работе Telegram у европейских пользователей
Россия
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    Дуров рассказал о сбое в работе Telegram у европейских пользователей

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    Дуров рассказал о сбое в работе Telegram у европейских пользователей

    Москва, 29 апреля. Основатель Telegram Павел Дуров предупредил о сбое в работе мессенджера у пользователей в Европе. Об этом он написал в Twitter.

    «Серьезный перегрев одного из серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — написал Дуров.

    Также основатель Telegram добавил, что проблема решается и принес извинения пользователям.

    Напомним, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram на территории России 16 апреля по решению Таганского суда Москвы. Накануне регулятор сообщил о совершенствовании методов блокировки.

    Автор: Виктор Мальцев
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