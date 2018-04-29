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Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «B-» со стабильным прогнозом
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    Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «B-» со стабильным прогнозом

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    Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «B-» со стабильным прогнозом

    Вашингтон, 29 апреля. Американское рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта Украины на уровне «B-" со стабильным прогнозом. Об этом сообщает ТАСС.

    Среди факторов, оказавших позитивное влияние, агентство называет пенсионную реформу, одобрение проекта государственного бюджета и обновление законодательства о приватизации.

    В то же время, Fitch называет ряд факторов, которые могут привести к существенному ухудшению ситуации. К ним корпорация относит прекращение сотрудничества Киева с международным валютным фондом и другими международными партнерами.

    Ранее RT сообщала, что уровень инфляции на Украине в первом квартале 2018 года составил 13,2 процента.

    Автор: Сергей Свазовский
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