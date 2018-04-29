Пушков рассказал, как Европа ответит на ультиматум США в «торговой войне»

Москва, 29 апреля. Европа примет торговые условия США, хоть и будет возмущаться. Об этом в микроблоге Twitter написал сенатор Алексей Пушков.

«США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет, — написал сенатор. — У нее почти нет потенциала сопротивления США».

Ранее Газета.ru сообщила, что Вашингтон выдвинул Брюсселю и Оттаве ультиматум, потребовав согласиться на квоты экспорта металлов в США. Евросоюз и Канада должны принять решение по вопросу до 1 мая текущего года. Если Оттава и Брюссель откажутся от предложения Вашингтона, Соединенные Штаты введут пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.