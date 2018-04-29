Меню
Украина
Националисты устроили на западе Украины шествие в честь 75-летия дивизии СС «Галичина»
Украина
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «B-» со стабильным прогнозом
Следующая новость
Загрузка...

    Националисты устроили на западе Украины шествие в честь 75-летия дивизии СС «Галичина»

    33

    Националисты устроили на западе Украины шествие в честь 75-летия дивизии СС «Галичина»

    Киев, 29 апреля. В Львове отпраздновали юбилей созданной на западе Украины в годы Великой Отечественной войны дивизии СС «Галичина» (запрещенная в РФ организация). Об этом сообщает телеканал «Звезда».

    В честь 75-летия дивизии в Львове прошло шествие, в котором участвовали более тысячи националистов. Участники акции проследовали по центральным улицам города с прославляющими Романа Шухевича и Степана Бандеру транспарантами под выкрики националистических лозунгов.

    Это не единственная массовая акция украинских националистов в последние дни. Ранее сообщалось, что в Львове прошел митинг в поддержку учительницы одной из школ, которая написала в социальной сети Facebook пост с поздравлением с днем рождения лидера фашисткой Германии Адольфа Гитлера.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.