Националисты устроили на западе Украины шествие в честь 75-летия дивизии СС «Галичина»

Киев, 29 апреля. В Львове отпраздновали юбилей созданной на западе Украины в годы Великой Отечественной войны дивизии СС «Галичина» (запрещенная в РФ организация). Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В честь 75-летия дивизии в Львове прошло шествие, в котором участвовали более тысячи националистов. Участники акции проследовали по центральным улицам города с прославляющими Романа Шухевича и Степана Бандеру транспарантами под выкрики националистических лозунгов.

Это не единственная массовая акция украинских националистов в последние дни. Ранее сообщалось, что в Львове прошел митинг в поддержку учительницы одной из школ, которая написала в социальной сети Facebook пост с поздравлением с днем рождения лидера фашисткой Германии Адольфа Гитлера.