Украина терпит огромные убытки из-за снижения транзита российского газа

Киев, 29 апреля. Украинская газотранспортная система несет огромные убытки из-за снижения объемов транзита российского газа. Об этом сообщают «Госновости».

Отмечается, что с точки зрения киевских политиков Украина уже два года не закупает газ у России. Однако на деле ГТС работает преимущественно на топливе «Газпрома». Сокращение объема транзита российского газа чревато для Киева колоссальными потерями. Впрочем, уже сегодня местная ГТС является крайне убыточной. Специалисты полагают, что ГТС ждет неизбежная реструктуризация.

Ранее RT сообщала, что Украина надеется передать свою ГТС в управление европейским партнерам в надежде, что те оговорятся с «Газпромом» о дальнейшем транзите газа после истечения действующего контракта.