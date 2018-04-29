Москалькова назвала абсурдной идею Киева лишить крымчан украинского гражданства

Москва, 29 апреля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала абсурдной и безнравственной инициативу президента Украины Петра Порошенко лишить гражданства крымчан, принявших гражданство России.

Москалькова подчеркнула, что человека нельзя осуждать за его желание стать гражданином России или другой страны. Он добавила, что жители Крыма добровольно приобрели российское гражданство в полном соответствии с нормами международного права. Между тем, многие из них сохранили украинские паспорта, чтобы не терять связь со своими родственниками.

«Нынешние обвинения властей Украины в адрес крымчан абсолютно абсурдны с точки зрения здравого смысла и безнравственны с точки зрения морали», — сказала Москалькова, слова которой цитирует ФБА «Экономика сегодня».

Ранее RT оценила инициативу Петра Порошенко лишить крымчан украинского гражданства.