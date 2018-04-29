Эксперты объяснили, почему на Украине бурно растет нелегальная торговля органами

Москва, 29 апреля. С 2014 года число украинцев, желающих продать свои органы, выросло на 20%. По словам экспертов, на «товар» с Украины есть стабильный спрос в ЕС, а украинцы становятся донорами в основном из-за нищеты.

Как сообщил RT посредник Иван Потрубий (фамилия изменена), занимающийся поиском доноров и потенциальных клиентов, после госпереворота 2014 года на Украине количество желающих продать свои органы увеличилось примерно на 20%. Основную массу контактов потенциальных доноров посредник получает через знакомых врачей.

Торговля донорскими органами запрещена законодательством Украины. По словам директора крупной украинской юридической компании, субъекты сделок на черном рынке трансплантологии могут получить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Нуждающиеся в деньгах украинцы готовы продавать свои органы существенно дешевле, чем жители других стран Восточной Европы. По данным источников, часть печени в среднем обойдется до 30 тыс. долларов, почка — 20 - 30 тыс. долларов.

По мнению аналитиков, бурный рост черного рынка торговли органами спровоцировали госпереворот 2014 года и последующие боевые действия на востоке Украины. Стремительно беднеющие украинцы активно стали искать посредников.

Политолог Александр Асафов сообщил, что существуют данные о том, что «в районе конфликта на Донбассе идут системные процессы по так называемой черной трансплантологии, по изъятию органов у мирных жителей, а также у участников (комбатантов), проще говоря, у тех, кто сражается в этих областях».

«Еще один фактор — колоссальное обнищание населения на Украине, уничтожение среднего класса. 85% граждан нищие. Есть все объективные причины для того, чтобы такое негативное явление развивалось в стране и набирало обороты», — считает украинский политолог Олег Соскин.

Современную Украину Соскин назвал плацдармом мировой торговли органами.