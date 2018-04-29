Видео аварийной посадки самолета Ил-38 в «Жуковском» появилось в Сети

Москва, 29 апреля. Видео аварийной посадки самолета Ил-38 ВМС Индии в подмосковном аэропорту «Жуковский» опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

На записи видно, как самолет с невыпущенной передней стойкой шасси заходит на посадку. Около взлетной полосы его ожидают машины экстренных служб. На записи также слышны переговоры сотрудников аэропорта.

Самолет ВВС Индии, под управлением летчиков-испытателей корпорации «Ильюшин», совершил вынужденную посадку в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси. Прежде чем сесть, самолет совершил несколько кругов над воздушной гаванью, чтобы выработать топливо, тем самым снизив риск пожароопасной ситуации, сообщал «Телеканал 360».

Ранее стало известно, что пилота и экипаж индийского самолета Ил-38 наградят за продемонстрированный уровень мастерства.

Как сообщает «Газета.ру», подмосковный аэропорт «Жуковский» возобновил работу в штатном режиме после инцидента с Ил-38.