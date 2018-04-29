Украинца приговорили к пяти годам тюрьмы за посты «ВКонтакте» в поддержку ДНР и ЛНР

Одесса, 29 апреля. Суд приговорил к пяти годам лишения свободы жителя города Белгород-Днестровский Одесской области за посты в поддержку Донецкой и Луганской народных республик в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщила прокуратура региона.

По мнению суда, мужчина публично призывал к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного конституцией страны.

Следует отметить, что социальная сеть «ВКонтакте» наряду с рядом других российских ресурсов была запрещена указом президента Украины Петра Порошенко. Под запрет попали также «Одноклассники» и Mail.ru.

Руководство Mail.ru Group назвало решение Киева политически мотивированным, — напоминает RT.