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Украинца приговорили к пяти годам тюрьмы за посты «ВКонтакте» в поддержку ДНР и ЛНР
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    Украинца приговорили к пяти годам тюрьмы за посты «ВКонтакте» в поддержку ДНР и ЛНР

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    Украинца приговорили к пяти годам тюрьмы за посты «ВКонтакте» в поддержку ДНР и ЛНР

    Одесса, 29 апреля. Суд приговорил к пяти годам лишения свободы жителя города Белгород-Днестровский Одесской области за посты в поддержку Донецкой и Луганской народных республик в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщила прокуратура региона.

    По мнению суда, мужчина публично призывал к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного конституцией страны.

    Следует отметить, что социальная сеть «ВКонтакте» наряду с рядом других российских ресурсов была запрещена указом президента Украины Петра Порошенко. Под запрет попали также «Одноклассники» и Mail.ru.

    Руководство Mail.ru Group назвало решение Киева политически мотивированным, — напоминает RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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