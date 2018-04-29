«К стагнации нищеты»: Пушков предрек Украине судьбу Молдавии

Москва, 29 апреля. Евроинтеграция Украины приведет к тому же, к чему она привела в Молдавии — к стагнации нищеты, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал сообщение о том, что за четыре года из Молдавии в страны Евросоюза выехали около полутора миллионов граждан, причем 350 тысяч не вернулись.

«От евроинтеграции Молдавия получила лишь стагнацию нищеты и отъезд 350 тысяч своих граждан в Европу. По тому же пути уверенно идет Украина», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

В минувшую пятницу пресс-служба Пограничной полиции Молдавии сообщила, что безвизом с Евросоюзом воспользовались 1 469 917 граждан. Из них по состоянию на 23 апреля в республику вернулись 79,5%. Остальные 301 838 граждан республики, по данным пограничников, «находились вне территории страны».

Напомним, 21 марта 2014 года в Брюсселе украинский премьер-министр Арсений Яценюк подписал политический блок Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Через три месяца была подписана вторая часть документа — экономическая. Этому предшествовали протесты на Майдане и насильственная смена власти в Киеве. Как заявил в интервью RT экс-глава украинского правительства Николай Азаров, соглашение с Евросоюзом никаких весомых преимуществ стране не дало: население продолжает беднеть, а экспорт — падать.