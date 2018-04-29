Умер британский режиссер Майкл Андерсон, снявший «Вокруг света за 80 дней»

Лондон, 29 апреля. Британский режиссер Майкл Андерсон скончался в возрасте 98 лет в Канаде. Об этом сообщает ТАСС. По данным Wrap, причиной смерти стала болезнь сердца.

Широкую известность Андерсону принесла картина «Вокруг света за 80 дней» по мотивам одноименного произведения Жюля Верна.

В 1956 году фильм был удостоен премии «Оскар» и ряда других наград. 20 лет спустя приз американской киноакадемии получила лента «Бегство Логана».

К числу лучших работ Андерсона относят и «Разрушителей плотин» о событиях Второй мировой войны.

Ранее RT сообщала о смерти чешского и американского режиссера Милоша Формана.