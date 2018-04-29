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Полицейского следователя на Украине задержали за взятку в 10 тыс. долларов
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    Полицейского следователя на Украине задержали за взятку в 10 тыс. долларов

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    Полицейского следователя на Украине задержали за взятку в 10 тыс. долларов

    Киев, 29 апреля. На Украине следователя полиции задержали по подозрению в получении взятки в размере 10 тыс. долларов.

    В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники СБУ задержали следователя. По версии правоохранителей, сообщает RT, капитан полиции требовал от местного жителя 10 тыс. долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы мошеннические действия.

    По делу также задержали адвоката, который должен был стать посредником при получении взятки.

    Полицейского следователя на Украине задержали за взятку в 10 тыс. долларов

    Ранее «Телеканал 360» сообщил о том, что два сотрудника Службы безопасности Украины покончили с собой. Первый до минувшего года работал заместителем начальника киевского отделения Службы безопасности Украины. Второй — работник департамента защиты национальной государственности.

    Автор: Олеся Волкова
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