Полицейского следователя на Украине задержали за взятку в 10 тыс. долларов

Киев, 29 апреля. На Украине следователя полиции задержали по подозрению в получении взятки в размере 10 тыс. долларов.

В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники СБУ задержали следователя. По версии правоохранителей, сообщает RT, капитан полиции требовал от местного жителя 10 тыс. долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы мошеннические действия.

По делу также задержали адвоката, который должен был стать посредником при получении взятки.

Ранее «Телеканал 360» сообщил о том, что два сотрудника Службы безопасности Украины покончили с собой. Первый до минувшего года работал заместителем начальника киевского отделения Службы безопасности Украины. Второй — работник департамента защиты национальной государственности.