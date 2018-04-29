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«Совсем рехнулись»: россияне ответили Корчинскому на призыв наступать на Москву
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    «Совсем рехнулись»: россияне ответили Корчинскому на призыв наступать на Москву

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    «Совсем рехнулись»: россияне ответили Корчинскому на призыв наступать на Москву

    Москва, 29 апреля. Россияне ответили украинскому националисту Дмитрию Корчинскому, ранее призвавшему Киев наступать на Москву. Многие пользователи социальных сетей усомнились в адекватности автора идеи.

    «Совсем рехнулись», — написал в Twitter Станислав Важенин.

    Пользователь Остап Бендер после угроз Корчинского не находит себе места. Он опасается, как бы украинцы не дошли до Сахалина.

    Некоторые решили «подбодрить» националиста.

    «Зачем тянуть, начинайте сейчас!», — пишет пользователь под ником Andy Bombshell.

    Ранее Дмитрий Корчинский призвал Киев наступать на Москву, когда «в России начнется кризис». Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Серге свазовский
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