«Совсем рехнулись»: россияне ответили Корчинскому на призыв наступать на Москву

Москва, 29 апреля. Россияне ответили украинскому националисту Дмитрию Корчинскому, ранее призвавшему Киев наступать на Москву. Многие пользователи социальных сетей усомнились в адекватности автора идеи.

«Совсем рехнулись», — написал в Twitter Станислав Важенин.

совсем рехнулись — Важенин Станислав (@vso9869) April 28, 2018

Пользователь Остап Бендер после угроз Корчинского не находит себе места. Он опасается, как бы украинцы не дошли до Сахалина.

Как бы они до Сахалина не дошли(((( Что делать? Как дальше жить?((( — Остап Бендер (@valerun50) April 28, 2018

Некоторые решили «подбодрить» националиста.

«Зачем тянуть, начинайте сейчас!», — пишет пользователь под ником Andy Bombshell.

Зачем тянуть, начинайте сейчас! — Andy Bombshell (@ocsini) April 28, 2018

Ранее Дмитрий Корчинский призвал Киев наступать на Москву, когда «в России начнется кризис». Об этом писала Газета.ru.