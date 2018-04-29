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Севший в Жуковском Ил-38 получил минимальные повреждения благодаря действиям экипажа
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    Севший в Жуковском Ил-38 получил минимальные повреждения благодаря действиям экипажа

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    Севший в Жуковском Ил-38 получил минимальные повреждения благодаря действиям экипажа

    Москва, 29 апреля. Аварийно севший в подмосковном Жуковском самолет Ил-38 благодаря действиям экипажа подлежит восстановлению и будет отремонтирован, сообщил источник в авиационной отрасли.

    По словам источника, совершивший жесткую посадку самолет — «уникальное изделие 1968 года, Ил-18/38, до сих пор имеющий прекрасные летные характеристики». При этом он подчеркнул, что «пилоты очень качественно отработали нештатный случай». 

    «Экипаж справился героически: не сломав, посадил самолет, удерживая машину на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил», — сообщил источник в интервью РИА Новости.

    По его словам, в результате инцидента судно получило минимальные повреждения. 

    Самолет ВВС Индии, под управлением летчиков-испытателей корпорации «Ильюшин», совершил вынужденную посадку в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси. Прежде чем сесть, самолет совершил несколько кругов над воздушной гаванью, чтобы выработать топливо, тем самым снизив риск пожароопасной ситуации, сообщал «Телеканал 360»

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    Автор: Олеся Волкова
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