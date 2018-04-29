Севший в Жуковском Ил-38 получил минимальные повреждения благодаря действиям экипажа

Москва, 29 апреля. Аварийно севший в подмосковном Жуковском самолет Ил-38 благодаря действиям экипажа подлежит восстановлению и будет отремонтирован, сообщил источник в авиационной отрасли.

По словам источника, совершивший жесткую посадку самолет — «уникальное изделие 1968 года, Ил-18/38, до сих пор имеющий прекрасные летные характеристики». При этом он подчеркнул, что «пилоты очень качественно отработали нештатный случай».

«Экипаж справился героически: не сломав, посадил самолет, удерживая машину на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил», — сообщил источник в интервью РИА Новости.

По его словам, в результате инцидента судно получило минимальные повреждения.

Самолет ВВС Индии, под управлением летчиков-испытателей корпорации «Ильюшин», совершил вынужденную посадку в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси. Прежде чем сесть, самолет совершил несколько кругов над воздушной гаванью, чтобы выработать топливо, тем самым снизив риск пожароопасной ситуации, сообщал «Телеканал 360».

В субботу вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил профессионализм пилотов.