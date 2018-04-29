Донбасс: ЛНР опасается взрыва аммиакохранилища на подконтрольной Киеву территории

Луганск, 29 апреля. Министерство природных ресурсов и экологической безопасности Луганской народной республики предупредило об угрозе взрыва из-за повреждения линии электропередачи на аммиакохранилище одного из крупнейших на Украине производителей минеральных удобрений.

В министерстве журналистам сообщили, что, по заявлению руководителя «Луганского энергетического объединения» Владимира Грицай, в пятницу из-за повреждений кабельных линий электропередачи было обесточено аммиакохранилище ЧАО «Азот» (в настоящее время находится под контролем Киева). В результате этого был остановлен процесс его охлаждения, что может привести к взрыву на территории предприятия.

Представитель ведомства уточнил, что в аммиакохранилище под давлением хранится 15 тысяч тонн в год (т/год) сжиженного аммиака. Также здесь находятся склады азотной кислоты, серной кислоты, едкого натра, хлора и минеральных удобрений и парк железнодорожных цистерн с сырьем и готовой продукцией.

Если произойдет взрыв, последствия будут «непредсказуемыми». Если произойдет разгерметизации хранилища аммиака, облако аммиака может распространиться на десятки километров.

В ЛНР обвинили киевские СМИ в замалчивании угрозы.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент Украины Петр Порошенко распорядился запустить систему «противодействия антиукраинскому вещанию» в Донбассе. Это позволит блокировать вещание «свыше 40 российских и сепаратистских телеканалов».