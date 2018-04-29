Руководители российских спецслужб отчитались о доходах за 2017 год

Москва, 29 апреля. Руководители Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки и Федеральной службы охраны отчитались о своих доходах, полученных в 2017 году.

Глава ФСБ Александр Бортников задекларировал доход в 10,9 миллиона рублей. Это почти на 500 тысяч меньше, чем годом ранее. Его супруга заработала за год 332,5 тысячи рублей.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин задекларировал 8,8 миллиона рублей. В 2016 году его доходы также оказались выше.

Глава ФСО Дмитрий Кончев заработал 11,089 миллиона рублей, а его супруга — 55 миллионов, — указывает РИА Новости.

Ранее Наталья Поклонская заявила, что все депутаты Госдумы РФ отчитались о свих доходах. Об этом писала RT.