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Руководители российских спецслужб отчитались о доходах за 2017 год
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    Руководители российских спецслужб отчитались о доходах за 2017 год

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    Руководители российских спецслужб отчитались о доходах за 2017 год

    Москва, 29 апреля. Руководители Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки и Федеральной службы охраны отчитались о своих доходах, полученных в 2017 году.

    Глава ФСБ Александр Бортников задекларировал доход в 10,9 миллиона рублей. Это почти на 500 тысяч меньше, чем годом ранее. Его супруга заработала за год 332,5 тысячи рублей.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин задекларировал 8,8 миллиона рублей. В 2016 году его доходы также оказались выше.

    Глава ФСО Дмитрий Кончев заработал 11,089 миллиона рублей, а его супруга  — 55 миллионов, — указывает РИА Новости.

    Ранее Наталья Поклонская заявила, что все депутаты Госдумы РФ отчитались о свих доходах. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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