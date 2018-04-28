Новейший ледокол «Илья Муромец» впервые провел сквозь лед атомную подлодку

Москва, 28 апреля. Новейший ледокол «Илья Муромец» совершил первую проводку атомной субмарины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ледокол прошел в горло Белого моря и принял на сопровождение стратегический подводный крейсер «Юрий Долгорукий».

В настоящее время толщина льда на судоходных фарватерах в Белом море составляет около 40 см. Как отметили в оборонном ведомстве, суда неледового класса не могут передвигаться самостоятельно в таких условиях.

Переход крейсера также обеспечивали ледокол «Руслан» Беломорской военно-морской базы и морской буксир. В субботу отряд судов прибыл в Северодвинск.

«Илья Муромец» — это новое поколение многофункционального судна, предназначенного для проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 метров. Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки пассажиров или десанта.

Судно было спущено на воду в июне 2016 года и прибыло на Северный флот 2 января 2018 года, сообщала «Газета.ру».